Юнармия

Юнармейцы Ингушетии приняли участие в викторине к Дню освобождения Ленинграда от блокады

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Ингушские юнармейцы приняли участие в интерактивной викторине «Непобедимый город», посвящённой Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, рассказала газете «Ингушетия» начальник штаба движения Мадина Богатырева.

Мероприятия, которые провели сотрудники регионального штаба «Юнармии», прошли в школе № 7 сельского поселения Пседах, школе № 12 сельского поселения Инарки и школе № 18 города Малгобека.

В ходе мероприятия директор Музея боевой и трудовой славы города Малгобека Заурбек Албогачиев рассказал школьникам о мужестве и стойкости защитников и жителей Ленинграда, о тех ужасных испытаниях, которые длились 872 дня и оставили глубокий след в жизни каждого блокадника.

Участники викторины заверили организаторов, что подвиг защитников Ленинграда и его жителей всегда будет для них примером подлинного мужества и стойкости духа. Лучшие команды были награждены грамотами.

Также с активистами движения был проведен урок памяти «Блокадный хлеб».

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