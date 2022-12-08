Юнармия

Юнармейцы Ингушетии приняли участие в запуске окружной образовательной платформы «СтартМашук СКФО»

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Ингушские юнармейцы стали участниками форума «СтартМашук СКФО», который прошел в Пятигорске, на базе музейно-выставочного комплекса «Россия — моя история», сообщили газете «Ингушетия» в региональном штабе движения.

На мероприятии состоялась торжественная церемония запуска окружной образовательной платформы для школьников «СтартМашук» с участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО Юрия Чайки. Почётное право запустить окружную образовательную платформу вместе с гостем было предоставлено представителям всех регионов Северо-Кавказского федерального округа.

«СтартМашук» станет реальным стартом большой работы для дальнейшего развития талантливых детей в творчестве и науке, в сфере патриотического воспитания. Участников ждут ежегодные форумы, а также встречи с Героями России, известными учёными и просветителями, общественными деятелями. Впереди — большая дорога жизни, и я уверен, что вы будете идти по ней дружно, помогая друг другу и реализовывая совместные идеи и проекты«, — отметил в своей приветственной речи Юрий Чайка.

В будущем окружная образовательная платформа «СтартМашук» станет уникальной площадкой для личностного роста каждого её участника, а также эффективным методом объединения школьников со всего СКФО.

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