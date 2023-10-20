Акция

Юнармейцы Ингушетии приняли участие во Всероссийском дне призывника

0

Ингушские юнармейцы приняли участие в патриотической акции «Всероссийский день призывника», рассказал нашему изданию представитель регионального штаба «Юнармии».

По его словам, мероприятие состоялось на Мемориале памяти и славы в Назрани, в нем приняли участие государственные и общественные деятели республики, учащаяся молодежь.

Все выступающие говорили, что служба в армии всегда считалась почетным делом и что быть защитником своей страны, своей семьи — долг каждого мужчины, отметил собеседник.

Напомним, Всероссийский день призывника в стране отмечается ежегодно. Указ о его создании подписан Президентом Ельциным в 1992 году в целях повышения значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В столице Ингушетии проверили состояние пожарных гидрантов
Министр по физической культуре и спорту Ингушетии участвует в форуме «Россия — спортивная держава»
В селе Нестеровское Ингушетии школьники посадили деревья в честь учителей
Вдове погибшего сотрудника Ногинского спасательного центра МЧС из Ингушетии передали орден Мужества
В селе Сурхахи Ингушетии продолжается строительство амбулатории в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
В Назрани вывезли самосвалы мусора из ливневок города
Призывники Назрановского района Ингушетии в очередной раз отправились в войска
Полпред Ингушетии в СЗФО принял участие в заседании общественного совета при губернаторе Ленинградской области
В Ингушетии организовали встречу молодежи с успешным предпринимателем
В сентябре текущего года годовая инфляция в Ингушетии ускорилась до 7,1%
В Альтиевском округе Назрани заменили по просьбам граждан ветхую водопроводную трубу

Главное

Яндекс.Метрика

 