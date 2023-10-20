Юнармейцы Ингушетии приняли участие во Всероссийском дне призывника

По его словам, мероприятие состоялось на Мемориале памяти и славы в Назрани, в нем приняли участие государственные и общественные деятели республики, учащаяся молодежь.

Все выступающие говорили, что служба в армии всегда считалась почетным делом и что быть защитником своей страны, своей семьи — долг каждого мужчины, отметил собеседник.

Напомним, Всероссийский день призывника в стране отмечается ежегодно. Указ о его создании подписан Президентом Ельциным в 1992 году в целях повышения значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи.