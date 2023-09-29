Юнармейцы Ингушетии провели субботник на территории памятников погибшим воинам

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Малгобека, мероприятие прошло также с участием представителей администрации города, поискового отряда «Малгобек», Музея боевой и трудовой славы. Отмечается, что патриоты убрали сухую траву, листья, засохшие деревья.

«Благоустройство памятника — это дань памяти поколению, прошедшему войну, их мужеству и стойкости. И наша главная задача пронести эту память сквозь года. Будем вечно помнить, и чтить память тех, кто ценой своей жизни подарил нам мир и свободу», — отметила руководитель ингушского отделения «Юнармии» Мадина Богатырева.