Юнармейцы из Ингушетии стали участниками медиасмены в ВДЦ «Орленок»

В течении 20 дней девочки будут осваивать компетенции в сфере журналистики, режиссуры, драматургии, операторского искусства, монтажа, сценической речи, актерского мастерства, став участницами одного из образовательных модулей: «Журналистика», «Операторское искусство» или «Монтаж».

В штабе «Юнармии» отметили, что поездка стала возможной благодаря помощи главы администрации Малгобека Мусы Галаева.