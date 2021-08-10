Юнармия

Юнармейцы из Ингушетии стали участниками медиасмены в ВДЦ «Орленок»

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Победительницы Всероссийского конкурса тематической дополнительной общеразвивающей программы «Медиасмена «Юнармия в кадре» Дали Медова, Ясмина Хамхоева и Амина Цечоева отправились в лагерь «Юнармеец» Всероссийского детского центра «Орлёнок», сообщили в ингушском штабе детско-юношеского военно-патриотического общественного движения.

В течении 20 дней девочки будут осваивать компетенции в сфере журналистики, режиссуры, драматургии, операторского искусства, монтажа, сценической речи, актерского мастерства, став участницами одного из образовательных модулей: «Журналистика», «Операторское искусство» или «Монтаж».

В штабе «Юнармии» отметили, что поездка стала возможной благодаря помощи главы администрации Малгобека Мусы Галаева.

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