Юнармейцы в Ингушетии помогли медикам при тестировании больных на новый штамм коронавируса

«Юнармейцы Малгобека, выступившие в роли волонтеров, совместно с врачами Малгобекской центральной больницы провели акцию по оказанию помощи людям, которые обратились с заявкой по подозрению на инфекцию. При посещении медицинские работники проводили тестирование, определяющее наличие нового штамма ковида. В случае подтверждения болезни участники акции вызывали скорую помощь и больной доставлялся в лечебное учреждение для проведения дальнейшего квалифицированного лечения», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в Ингушетии на 31 января проведено 651 277 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 31 544 впервые установленных диагноза Covid-19 (+182 за стуки). Выздоровело — 28 945 (+74 за сутки).