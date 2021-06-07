Юнармейская команда «Магас» стала «самой позитивной командой» в окружных играх лиги КВН

Окружная игра прошла в Ставропольском дворце детского творчества, тема встречи — «60 лет в космосе». У участников было только две попытки громко заявить о себе: в конкурсах «Приветствие» и «Домашнее задание».

За путевку в финал боролись девять команд: «Дети Каспия» и «Вити не будет» из Астраханской области, «Магас» из Ингушетии, «Два не брата» из Тверской области, «Люди Ра» из Адыгеи, «Великолепная восьмерка» из Ростовской области, «Бондюэль» из Краснодарского края, «Реальные пацаны» из Кабардино-Балкарии и «Малая Академия наук», которую заявила принимающая сторона.

«Задача Всероссийской юнармейской лиги КВН не создать ажиотаж, а дать возможность талантливым ребятам раскрыться и проявить себя. Когда на сцену выходят такие разные команды, каждый участник может не только оценить уровень мастерства коллег, но и перенять опыт, а еще — обзавестись новыми друзьями. КВН — это в первую очередь про дружбу между командами. Ведь там, за кулисами, нет соперников. Есть легкое волнение, азарт и взаимная поддержка», — рассказал начальник Главного штаба «Юнармии», трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Наибольшее впечатление на жюри произвели «Дети Каспия». Именно они отправятся осенью в Москву, чтобы сыграть на сцене Центрального академического театра Российской Армии с командами — победителями окружных игр в Санкт-Петербурге, Тюмени, Казани и Хабаровске.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента России. Сейчас в его рядах более 800 тысяч участников — самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.