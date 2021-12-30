Юнармия

Юнармейский отряд из Кантышево Ингушетии принял участие в акции «Твори добро»

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Юнармейцы школы № 4 сельского поселения Кантышево в рамках акции «Твори добро» побывали в ковидном отделении Назрановской городской больницы, сообщили газете «Ингушетия» в региональном штабе «Юнармии».

Ребята стихами и подарками поздравили врачей, которые борются с коронавирусом, пожелали всем скорейшего выздоровления и поздравили с наступающим Новым годом.

Затем юные патриоты посетили семью Героя России, ветерана Великой Отечественной войны Мурада Оздоева, именем которого назван их отряд. Активисты движения поздравили родных ветерана с наступающим Новым годом, пожелали добра и благополучия.

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