Юнармейский отряд из Кантышево Ингушетии принял участие в акции «Твори добро»
Юнармейцы школы № 4 сельского поселения Кантышево в рамках акции «Твори добро» побывали в ковидном отделении Назрановской городской больницы, сообщили газете «Ингушетия» в региональном штабе «Юнармии».
Ребята стихами и подарками поздравили врачей, которые борются с коронавирусом, пожелали всем скорейшего выздоровления и поздравили с наступающим Новым годом.
Затем юные патриоты посетили семью Героя России, ветерана Великой Отечественной войны Мурада Оздоева, именем которого назван их отряд. Активисты движения поздравили родных ветерана с наступающим Новым годом, пожелали добра и благополучия.