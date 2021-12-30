Юнармейский отряд из Кантышево Ингушетии принял участие в акции «Твори добро»

Ребята стихами и подарками поздравили врачей, которые борются с коронавирусом, пожелали всем скорейшего выздоровления и поздравили с наступающим Новым годом.

Затем юные патриоты посетили семью Героя России, ветерана Великой Отечественной войны Мурада Оздоева, именем которого назван их отряд. Активисты движения поздравили родных ветерана с наступающим Новым годом, пожелали добра и благополучия.