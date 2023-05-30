Конкурс

Юная гитаристка из Ингушетии стала обладателем Гран-при всероссийского конкурса

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Ученица Центральной школы искусств Назрани Дина Хидирова завоевала Гран-при V Всероссийского конкурса исполнителей на классической гитаре, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства культуры.

По словам собеседника, выступления участников конкурса оценивало жюри, в состав которого вошли педагоги ведущих российских музыкальных учебных заведений и известные отечественные исполнители на классической гитаре.

Дина исполнила три произведения. Кроме Гран-при, юная гитаристка получила диплом за артистичность и самый главный приз состязания — гитару ручной работы мастера Самойлова, отметил собеседник.

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