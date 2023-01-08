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Юная художница из Ингушетии стала победительницей патриотической акции «Единства духа»

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Воспитанница Дома культуры сельского поселения Алкун Сунженского района Самира Евлоева стала победительницей патриотической онлайн-акции «Единства духа», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Она стала лучшей в номинации «Художественное творчество». Руководитель Самиры Лейла Евлоева получила от организаторов мероприятия благодарственное письмо за высокий профессионализм, выявление и поддержку молодых талантов.

Акция проводилась в рамках культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» и была посвящена памяти заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Пускепалиса, который посвятил много трудов для развития творческого потенциала у школьников, приобщая их к историческим, культурным и нравственным ценностям, традициям своего народа, воспитания чувства национального достоинства и гордости.

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