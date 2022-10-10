Юная художница из Малгобекского района Ингушетии заняла первое место в конкурсе «Радужная кисть»

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Воспитанница Дома культуры сельского поселения Новый Редант Малгобекского района Алима Илиева отмечена дипломом первой степени международного конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Радужная кисть», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Десятилетняя художница представила на конкурс в номинации «Изобразительное искусство» свою работу «День Победы», которая получила высокую оценку жюри. Руководит кружком ИЗО Зурихан Мурадова.

Еще две воспитанницы сельского ДК заявили о себе, участвуя в межрегиональном открытом конкурсе изделий юных мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел «Наш дом — планета Земля», который был приурочен к Году культурного наследия народов России. Сабина Хаутиева представила на конкурс свою творческую работу «Горец» (скульптура) в категории «Любители», а Зухра Хаутиева — скульптуру «Горец и горянка». Обе девочки были отмечены дипломами участников конкурса.

«Поздравляем наших талантливых воспитанниц и от души желаем им новых успехов на творческом поприще», — говорит директор Дома культуры Марета Ханиева.

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