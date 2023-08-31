Гимнастика

Юная ингушская гимнастка Айза Ильясова стала чемпионкой на турнире за Кубок Каспийского моря

0

Юная ингушская гимнастка Айза Ильясова стала чемпионкой на турнире за Кубок Каспийского моря.

Как сообщили в Минспорта Ингушетии, Федерация художественной гимнастики республики приняла участие соревнованиях в Дагестане.

Одной из участниц турнира была Айза Ильясова, родившаяся в 2016 году. Она выступала в категории «А» по второму юношескому разряду. Юная спортсменка стала чемпионкой в своей возрастной категории. Тренером гимнастки является Ульяна Коновалова.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Семьям ветеранов МВД по Ингушетии вручили ключи от новых квартир
Ингушские гармонистки примут участие во Всероссийском фестивале национальных гармоник
В Ингушетии представителям различных сфер деятельности вручили государственные награды
В рамках первого этапа Вахты памяти «Терский рубеж» обнаружены останки семи красноармейцев
В Ингушетии госавтоинспекторы встретились с местными байкерами
За попытку дать взятку сотруднику УФСБ жителю Ингушетии ужесточили наказание
Жителя Ингушетии будут судить за ДТП с погибшей
В Назрани Ингушетии выявили ряд случаев вандализма
Александр Емельяненко провел мастер-класс по смешанным единоборствам в Ингушетии
В Карабулаке Ингушетии провели благотворительную акцию «Собери ребенка в школу»
Парламентарии Ингушетии собрались на первое заседание осенней сессии

Главное

Яндекс.Метрика

 