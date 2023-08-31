Юная ингушская гимнастка Айза Ильясова стала чемпионкой на турнире за Кубок Каспийского моря.

Как сообщили в Минспорта Ингушетии, Федерация художественной гимнастики республики приняла участие соревнованиях в Дагестане.

Одной из участниц турнира была Айза Ильясова, родившаяся в 2016 году. Она выступала в категории «А» по второму юношескому разряду. Юная спортсменка стала чемпионкой в своей возрастной категории. Тренером гимнастки является Ульяна Коновалова.