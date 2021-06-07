Юная ингушская пианистка стала обладателем Гран-при международного конкурса «Вдохновение. Лето 2021»

«Очередным событием в жизни школы стала еще одна победа нашей маленькой пианистки Сафии Маматиевой. На этот раз наша воспитанница получила Гран-при международного конкурса исполнительского мастерства «Вдохновение. Лето 2021», — сказано в релизе.

Это уже четвертая победа ученицы преподавателя ЦШИ Аллы Николаевны Макаровой в различных конкурсах, прошедших в текущем учебном году. Сафия Маматиева занимала первые места во II Республиканском конкурсе учащихся 0-3 классов «Наши надежды», III Межрегиональном конкурсе юных концертмейстеров «Сфорцандо» и международном конкурсе музыкальных талантов «Зажги свою звезду».