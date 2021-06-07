Конкурс

Юная ингушская пианистка стала обладателем Гран-при международного конкурса «Вдохновение. Лето 2021»

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Воспитанница Центральной школы искусств Ингушетии, юная пианистка Сафия Маматиева стала обладателем Гран-при международного конкурса исполнительского мастерства «Вдохновение. Лето 2021», сообщила пресс-служба учреждения.

«Очередным событием в жизни школы стала еще одна победа нашей маленькой пианистки Сафии Маматиевой. На этот раз наша воспитанница получила Гран-при международного конкурса исполнительского мастерства «Вдохновение. Лето 2021», — сказано в релизе.

Это уже четвертая победа ученицы преподавателя ЦШИ Аллы Николаевны Макаровой в различных конкурсах, прошедших в текущем учебном году. Сафия Маматиева занимала первые места во II Республиканском конкурсе учащихся 0-3 классов «Наши надежды», III Межрегиональном конкурсе юных концертмейстеров «Сфорцандо» и международном конкурсе музыкальных талантов «Зажги свою звезду».

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