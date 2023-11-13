Юная ингушская солистка Макка Кульбужева заняла второе место на фестивале «Водевиль талантов»

Как сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии, Макка — воспитанница руководителя кружка по вокалу Дома культуры сельского поселения Долаково Микаила Мамилова.

«Фестиваль проходил при поддержке Российского союза авторов-исполнителей, и мы сердечно поздравляем нашу участницу. Благодарственным письмом от организаторов фестиваля отмечен и Микаил Мамилов, чей высокий профессионализм и добросовестный труд вновь получили высокую оценку», — отметил собеседник.

Он также добавил, что Макка Кульбужева на фестивале исполнила песню «Гучаяла» («Появись») в возрастной категории 11-14 лет.