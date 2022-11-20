Конкурс

Юная ингушская вокалистка Дейси Харсиева стала дипломантом первой степени конкурса «Золотой феникс»

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Воспитанники Дома культуры города Карабулака в очередной раз порадовали своими достижениями, сообщили газете «Ингушетия» в Республиканском доме народного творчества.

Так, образцовый хореографический ансамбль «Таргим» под руководством Адама Бекова стал дипломантом Всероссийского онлайн-марафона «Родное — народное», а юная вокалистка Дейси Харсиева завоевала диплом первой степени в Международном грантовом конкурсе искусств «Золотой феникс».

«Мы стараемся раскрывать все таланты наших воспитанников. В атмосфере творчества, созданной моими коллегами, увлеченными своим делом, рождаются настоящие маленькие артисты, которые, вполне возможно, в будущем захотят связать свою жизнь с искусством. Очень важно уже сегодня создать для них все условия для развития, чем мы и занимаемся в нашей повседневной работе», — рассказал директор ДК, заслуженный работник культуры Ингушетии Камбулат Аушев.

Старания взрослых, отдающих детям тепло своей души, не остаются незамеченными. В частности, организаторы Международного конкурса искусств «Золотой феникс» направили Камбулату Аушеву и Адаму Бекову благодарственные письма за вклад в развитие культурных ценностей и творческого потенциала подрастающего поколения.

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