Юная ингушская вокалистка Дейси Харсиева стала дипломантом первой степени конкурса «Золотой феникс»

Так, образцовый хореографический ансамбль «Таргим» под руководством Адама Бекова стал дипломантом Всероссийского онлайн-марафона «Родное — народное», а юная вокалистка Дейси Харсиева завоевала диплом первой степени в Международном грантовом конкурсе искусств «Золотой феникс».

«Мы стараемся раскрывать все таланты наших воспитанников. В атмосфере творчества, созданной моими коллегами, увлеченными своим делом, рождаются настоящие маленькие артисты, которые, вполне возможно, в будущем захотят связать свою жизнь с искусством. Очень важно уже сегодня создать для них все условия для развития, чем мы и занимаемся в нашей повседневной работе», — рассказал директор ДК, заслуженный работник культуры Ингушетии Камбулат Аушев.

Старания взрослых, отдающих детям тепло своей души, не остаются незамеченными. В частности, организаторы Международного конкурса искусств «Золотой феникс» направили Камбулату Аушеву и Адаму Бекову благодарственные письма за вклад в развитие культурных ценностей и творческого потенциала подрастающего поколения.