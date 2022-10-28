Юная шахматистка из Карабулака стала победительницей первенства Ингушетии
В Ингушетии подвели итоги первенства республики по шахматам, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.
Первое место в возрастной категории до 9 лет заняла воспитанница шахматного кружка Дома культуры города Карабулака Фатима Годоборшева.
Президент региональной шахматной федерации Муса Плиев вручил юной участнице почетную грамоту, а ее наставнице Танзиле Аушевой — благодарственное письмо за профессиональную подготовку к первенству маленькой шахматистки.