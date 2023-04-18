Юная танцовщица из Ингушетии заняла первое место в конкурсе «Утренняя звезда»

Как отметил собеседник, в номинации «Хореография» она вместе со своей наставницей Заирой Видзижевой, хореографом ДК села Алкун, представила грузинский танец.

Конкурс «Утренняя звезда» проходит под патронатом Санкт-Петербургского продюсерского центра инновационных музыкальных технологий, Фонда культуры Российской Федерации, Союза талантов России, Центра развития юных дарований «Волшебная свирель» и онлайн-библиотеки «Литрес». Его цель — выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, добавил представитель РДНТ.