Конкурс

Юная танцовщица из Ингушетии заняла первое место в конкурсе «Утренняя звезда»

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Юная танцовщица из Ингушетии Раяна Евлоева стала лауреатом первой степени Всероссийского многожанрового конкурса-фестиваля «Утренняя звезда», сообщил нашему изданию представитель Республиканского дома народного творчества.

Как отметил собеседник, в номинации «Хореография» она вместе со своей наставницей Заирой Видзижевой, хореографом ДК села Алкун, представила грузинский танец.

Конкурс «Утренняя звезда» проходит под патронатом Санкт-Петербургского продюсерского центра инновационных музыкальных технологий, Фонда культуры Российской Федерации, Союза талантов России, Центра развития юных дарований «Волшебная свирель» и онлайн-библиотеки «Литрес». Его цель — выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, добавил представитель РДНТ.

 

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