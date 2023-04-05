Конкурс

Юная вокалистка из Ингушетии представляет республику в конкурсе «Моя родина — Россия!»

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Воспитанница вокального кружка Карабулакского дома культуры Дейси Харсиева представила Ингушетию во Всероссийском конкурсе патриотической песни «Моя родина — Россия!», сообщил нашему изданию представитель Республиканского Дома народного творчества.

По его словам, под руководством народного артиста республики Артура Хулагова она исполнила песню «Моя Ингушетия».

Как рассказал наш собеседник, конкурс «Моя родина — Россия!» в этом году проходит с участием исполнителей из зарубежных стран. Его основной целью является воспитание патриотизма и гражданской ответственности, а также поддержка талантливых авторов и исполнителей патриотической песни.

Конкурс в очно-заочном формате проводит Орловский государственный институт культуры при поддержке федерального Минкультуры. Результаты первого тура станут известны после 5 апреля.

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