По его словам, под руководством народного артиста республики Артура Хулагова она исполнила песню «Моя Ингушетия».

Как рассказал наш собеседник, конкурс «Моя родина — Россия!» в этом году проходит с участием исполнителей из зарубежных стран. Его основной целью является воспитание патриотизма и гражданской ответственности, а также поддержка талантливых авторов и исполнителей патриотической песни.

Конкурс в очно-заочном формате проводит Орловский государственный институт культуры при поддержке федерального Минкультуры. Результаты первого тура станут известны после 5 апреля.