Юная жительница Ингушетии заняла первое место во всероссийском творческом фестивале-конкурсе
Юная жительница сельского поселения Гази-Юрт Ясмина Чебурзиева заняла первое место во Всероссийском фестивале-конкурсе в номинации «Морозные узоры», предоставив на суд жюри проект «Зимнее окно».
Администрация Назрановского района Ингушетии поздравила девочку с заслуженной победой и пожелала дальнейших творческих успехов.
Напомним, на днях были подведены итоги четвертого Всероссийского фестиваля-конкурса творческих коллективов и исполнителей «Волшебство зимы» при поддержке партии «Единая Россия».