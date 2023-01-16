Конкурс

Юная жительница Ингушетии заняла первое место во всероссийском творческом фестивале-конкурсе

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Юная жительница сельского поселения Гази-Юрт Ясмина Чебурзиева заняла первое место во Всероссийском фестивале-конкурсе в номинации «Морозные узоры», предоставив на суд жюри проект «Зимнее окно».

Администрация Назрановского района Ингушетии поздравила девочку с заслуженной победой и пожелала дальнейших творческих успехов.

Напомним, на днях были подведены итоги четвертого Всероссийского фестиваля-конкурса творческих коллективов и исполнителей «Волшебство зимы» при поддержке партии «Единая Россия».

 

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