Юная жительница Ингушетии заняла первое место во всероссийском творческом фестивале-конкурсе

Администрация Назрановского района Ингушетии поздравила девочку с заслуженной победой и пожелала дальнейших творческих успехов.

Напомним, на днях были подведены итоги четвертого Всероссийского фестиваля-конкурса творческих коллективов и исполнителей «Волшебство зимы» при поддержке партии «Единая Россия».