Дзюдо

Юниор Ибрагим Парчиев стал серебряным призером первенства УФО по дзюдо

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Ингушский спортсмен Ибрагим Парчиев стал серебряным призером первенства Уральского федерального округа по дзюдо среди юниоров до 21 года.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли в городе Екатеринбурге. Парчиев выступал в весовой категории до 73 кг, он получил право участия в первенстве России по дзюдо.

В окружных соревнованиях выступили 236 спортсменов из Свердловской, Челябинской Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

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