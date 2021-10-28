Юниор Ибрагим Парчиев стал серебряным призером первенства УФО по дзюдо
Ингушский спортсмен Ибрагим Парчиев стал серебряным призером первенства Уральского федерального округа по дзюдо среди юниоров до 21 года.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли в городе Екатеринбурге. Парчиев выступал в весовой категории до 73 кг, он получил право участия в первенстве России по дзюдо.
В окружных соревнованиях выступили 236 спортсменов из Свердловской, Челябинской Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.