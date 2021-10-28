Юниор Ибрагим Парчиев стал серебряным призером первенства УФО по дзюдо

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли в городе Екатеринбурге. Парчиев выступал в весовой категории до 73 кг, он получил право участия в первенстве России по дзюдо.

В окружных соревнованиях выступили 236 спортсменов из Свердловской, Челябинской Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.