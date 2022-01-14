Юниорская сборная Ингушетии готовится к ответственным стартам

Как сообщил пресс-службе Минспорта региона старший тренер юниорской сборной Абдул-Кадыр Хамхоев, на сборы приглашены 40 спортсменов 17-18 лет.

«Ингушские боксеры готовятся к ответственным стартам, которые предстоят в ближайшее время — первенство СКФО и другие соревнования межрегионального и всероссийского уровня. Сборы продлятся до 24 января», — прокомментировал газете «Ингушетия» Хамхоев.

Тренировочные сборы проходят под руководством главного тренера сборной команды Ингушетии Або Дорсигова, старшего тренера юниорской сборной республики Абдул-Кадыра Хамхоева и тренера Рустама Бурундукова.