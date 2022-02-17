Вольная борьба

Юниоры из Ингушетии стали призерами открытого межрегионального турнира по вольной борьбе в Ставрополе

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Воспитанники школы борьбы сельского поселения Долаково стали призерами открытого межрегионального турнира по вольной борьбе среди юношей и юниоров.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в Ставрополе. Ингушские спортсмены вышли на ковер, доказывая, что вольная борьба — спорт настоящих мужчин, даже если ты юноша. Тренеры и наставники поддерживали воспитанников, подсказывали приемы, давали советы.

По итогам турнира Илез Гаракоев занял первое место в весовой категории до 125 кг, Халит Шаухалов завоевал «золото» в весовой категории до 45 кг, Азраил Нальгиев поднялся на третью ступеньку пьедестала в весовой категории до 74 кг. Тренер спортсменов — Юсуф Аксагов.

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