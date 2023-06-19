Юношеская команда «Ангушт» из Ингушетии одержала волевую победу в Грозном

Матч проходил в Грозном на стадионе имени Билимханова. Гости очень быстро смогли выйти вперед. После подачи Бекхана Барахоева с углового мяч отскочил в ворота от одного из защитников и «Ангушт» повел в счете, сообщил «Ингушетии» пресс-атташе ЮФЛ Юг Максим Мыльников.

По его словам, забить второй мяч гостям снова помог стандарт. Вновь Бекхан Барахоев выполнял подачу со штрафного. Нападающий Адам Газдиев аккуратно пяткой сбросил мяч на набегающего Ибрагима Борова, который очень сильным ударом забил мяч под перекладину.

Во втором тайме «Ангушт» забил третий мяч. Газдиев разобрался с защитниками хозяев и со второй попытки добил мяч в ворота. Грозненцы смогли ответить единственным голом. В конце матча они заработали пенальти, который реализовал их штатный исполнитель Ахмед Гациев.

После игры команда из Ингушетии занимает четвертую строчку в таблице и отстает от тройки лидеров всего на одно очко. Грозненцы пока занимают последнее место в ЮФЛ Юг-2.