Юношеская сборная Ингушетии по боксу принимает участие в тренировочном сборе в Назрани
С 24 января по 6 февраля 2022 года юношеская сборная республики по боксу принимает участие в тренировочном сборе на базе специализированного зала бокса в Назрани, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.
Спортсмены готовятся к предстоящему первенству Северо-Кавказского федерального округа. Участие в подготовительных тренировках принимают 28 боксеров, руководит процессом старший тренер юношеской сборной республики по боксу Мустафа Садакиев и тренер команды Рустам Бурундуков.
Напомним, первенство СКФО по боксу среди юношей пройдет с 7 по 12 февраля в станице Суворовской Ставропольского края.