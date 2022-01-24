Юношеская сборная Ингушетии по боксу принимает участие в тренировочном сборе в Назрани

Спортсмены готовятся к предстоящему первенству Северо-Кавказского федерального округа. Участие в подготовительных тренировках принимают 28 боксеров, руководит процессом старший тренер юношеской сборной республики по боксу Мустафа Садакиев и тренер команды Рустам Бурундуков.

Напомним, первенство СКФО по боксу среди юношей пройдет с 7 по 12 февраля в станице Суворовской Ставропольского края.