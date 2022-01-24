Бокс

Юношеская сборная Ингушетии по боксу принимает участие в тренировочном сборе в Назрани

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С 24 января по 6 февраля 2022 года юношеская сборная республики по боксу принимает участие в тренировочном сборе на базе специализированного зала бокса в Назрани, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

Спортсмены готовятся к предстоящему первенству Северо-Кавказского федерального округа. Участие в подготовительных тренировках принимают 28 боксеров, руководит процессом старший тренер юношеской сборной республики по боксу Мустафа Садакиев и тренер команды Рустам Бурундуков.

Напомним, первенство СКФО по боксу среди юношей пройдет с 7 по 12 февраля в станице Суворовской Ставропольского края.

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