Греко-римская борьба

Юношеская сборная Ингушетии по греко-римской борьбе готовится к международным стартам

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Юношеская сборная Ингушетии по греко-римской борьбе начала тренировки на базе республиканского центра «Мужичи» в рамках учебно-тренировочного сбора, который продлится до 23 июня текущего года.

Президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии, главный тренер сборной республики по классической борьбе Руслан Белхороев отметил, что в сборе в Мужичах участвуют около 35 спортсменов.

«Ребята в отличной форме, уверен, что данный тренировочный сбор станет отличной отправной точкой для предстоящих стартов в этом спортивном сезоне. Здесь они готовятся к предстоящим соревнованиям межрегионального, всероссийского и международного уровней. Важны также условия, созданные для сборных команд здесь на базе «Мужичи» — сбалансированное питание, современная спортивная инфраструктура», — отметил Белхороев.

На месте проведения сборов вместе с командой находятся старший тренер сборной Ингушетии по греко-римской борьбе Иса Оздоев, начальник сборной команды республики по греко-римской борьбе Мустафа Чаниев, старший тренер спортклуба «Ади Ахмад» Ислам Арапханов.

 

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