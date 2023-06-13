Юношеская сборная Ингушетии по греко-римской борьбе готовится к международным стартам

Президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии, главный тренер сборной республики по классической борьбе Руслан Белхороев отметил, что в сборе в Мужичах участвуют около 35 спортсменов.

«Ребята в отличной форме, уверен, что данный тренировочный сбор станет отличной отправной точкой для предстоящих стартов в этом спортивном сезоне. Здесь они готовятся к предстоящим соревнованиям межрегионального, всероссийского и международного уровней. Важны также условия, созданные для сборных команд здесь на базе «Мужичи» — сбалансированное питание, современная спортивная инфраструктура», — отметил Белхороев.

На месте проведения сборов вместе с командой находятся старший тренер сборной Ингушетии по греко-римской борьбе Иса Оздоев, начальник сборной команды республики по греко-римской борьбе Мустафа Чаниев, старший тренер спортклуба «Ади Ахмад» Ислам Арапханов.