Вольная борьба

Юношеская сборная Ингушетии по вольной борьбе завоевала 24 медали на межрегиональном турнире в Назрани

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Юношеская сборная Ингушетии завоевала 24 медали на межрегиональном турнире по вольной борьбе на Кубок Дворца спорта «Магас» и заняла первое общекомандное место.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в Назрани выступили 170 спортсменов из субъектов Северного Кавказа. Юношеская сборная Ингушетии под руководством старшего тренера Рамазана Гагиева успешно показала себя на турнире.

Так, золотые награды на счету у Шакриева Акрамата (55 кг, СК «Кушт»), Чаниева Анзора (52 кг), Имагожева Алисхана (48 кг), Шаухалова Халита (45 кг), Чилиева Якова (42 кг, СК «Кушт»), Торшхоева Абдуллаха (60 кг, СК «Кушт»).

Вторые ступени пьедестала заняли Барахоев Халит (65 кг), Полонкоев Ислам (42 кг), Эсмурзиев Юсуп (45 кг), Чаниев Шамиль (48 кг, СК «Кушт»), Яндиев Абдул-Салам (52 кг), Тутаев Магомед-Башир (55 кг, СК «Кушт»).

«Бронза» досталась Богатыреву Абдулрахиму (55 кг, СК «Кушт»), Бейгову Магомеду (55 кг), Дзагиеву Магомеду (52 кг), Гайсанову М-Басиру (52 кг), Яндиеву Исламу (48 кг), Гарданову Накиру (45 кг), Борзиеву М-Амину (45 кг), Батырову Ахмеду (42 кг), Чаниеву Зелимхану (42 кг), Яндиеву М-Амиру (65 кг), Салатову Абдулрохиму (60 кг), Тангиеву Саиду (60 кг).

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