Юношеская сборная команда Ингушетии по греко-римской борьбе успешно выступила на первенстве СКФО

По информации Минспорта региона, победителями соревнований стали Евлоев Абдула (32 кг) и Евлоев Илез (48 кг). Второе место в категории до 92 кг занял Мархиев Саид.

Тройку лучших по итогам состязаний в категории до 44 кг замкнул Оздоев Умар, в весе до 35 кг бронзовым медалистом стал Нальгиев Ислам, Дзангиев Азраил поднялся на третью ступеньку пьедестала в весе до 38 кг.

Отмечается, что все победители и призеры соревнований получили право принять участие в первенстве России, которое состоится в мае в городе Уфа.

Ответственным на соревнованиях был старший тренер юношеской сборной Ингушетии по греко-римской борьбе Иса Оздоев. Напомним, в состязаниях участвовало более 300 спортсменов.