Юношей и девушек из Ингушетии приглашают стать агроволонтерами

Принять участие в нем приглашают молодых людей, которые смогут получить более полное представление об агробизнесе и крестьянской работе, в частности. Юноши и девушки не только откроют для себя новые знания, но и реально помогут сельхозпроизводителям, трудясь в хозяйствах, сообщает ROSNG. RU.

Один поток будет длиться 2 недели. За это время волонтеры станут полноправными участниками сельскохозяйственного производства: будут ухаживать за животными или птицей на ферме, работать в поле или в саду, на уборке урожая, выращивать овощи в теплице. Минсельхоз, который ведет этот проект, пообещал, что организует ребятам тематические мастер-классы, где специалисты высокой квалификации преподадут им тонкости переработки продукции животноводства и ремесленной деятельности.

Условия для работы будут такие, чтобы и отдача от волонтеров была, и оставить им время для полноценного отдыха: трудовой день составит не более 5 часов. Кроме того, ребятам не нужно будет платить, чтобы добраться на место, а проживание и питание обеспечат организаторы. О своем участии в первом потоке, который уже начался, заявили около 100 молодых людей, с одной стороны, и 20 хозяйств из Московской, Смоленской, Белгородской, Владимирской, Тамбовской, Калужской, Ростовской области — с другой.

Чтобы попасть в агроволонтеры, молодые люди должны написать заявку на сайте проекта и немного рассказать о себе. Присоединиться к движению можно до 20 октября 2021 года. Все, кто примет участие в проекте, получат сертификаты от Минсельхоза России.