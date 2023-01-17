Борьба

Юные борцы из Ингушетии стали призёрами открытого межрегионального турнира в Грозном

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Представители Долаковской спортивной школы Назрановского района стали призёрами открытого межрегионального турнира по вольной борьбе среди юношей 2006-2015 годов рождения в Грозном.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, Алиев Магомед-Басир поднялся на первую ступеньку пьедестала в весовой категории 62 кг, а Осмиев Мансур завоевал бронзу в весовой категории до 38 кг.

Отмечается, что соревнования были организованы в рамках реализации в Чеченской Республике регионального проекта «Спорт — норма жизни».

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