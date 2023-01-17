Юные борцы из Ингушетии стали призёрами открытого межрегионального турнира в Грозном

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, Алиев Магомед-Басир поднялся на первую ступеньку пьедестала в весовой категории 62 кг, а Осмиев Мансур завоевал бронзу в весовой категории до 38 кг.

Отмечается, что соревнования были организованы в рамках реализации в Чеченской Республике регионального проекта «Спорт — норма жизни».