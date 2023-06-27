Вольная борьба

Юные борцы из Ингушетии успешно выступили на открытом турнире в Чечне

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Юные борцы из Сунженского района Ингушетии успешно выступили на открытом районном турнире среди юношей 2009-2015 годов рождения в Чеченской Республике.

По итогам соревнований юные вольники показали следующие результаты: первые места заняли Ханиев Сайфула, Гатиев Расул, Иналов Асланбек, Матиев Иман, Тумгоев Зелемхан; вторые — Батажев Руслан, Местоев Абу-Бакр, Погоров Адам, Погоров Бахаудин, Иналов Аслан; третьими стали Погоров Юнус, Героев Абдул-Малик, Арапханов Хайр-Магомед, Местоев Юсуф, Харсиев Абу-Бакр.

Кроме того, в рамках проведения турнира в месте его проведения была проведена профилактическая беседа с воспитанниками, посвященная месячнику антинаркотической акции и профилактики здорового образа жизни. Беседа была осуществлена с целью привлечения внимания молодежи к здоровому образу жизни.

 

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