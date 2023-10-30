Вольная борьба

Юные борцы из села Долаково Ингушетии стали победителями и призерами открытого турнира в Хасавюрте

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Воспитанники ДЮСШ сельского поселения Долаково стали победителями и призерами открытого первенства города Хасавюрт по вольной борьбе среди юношей 2007-2014 годов рождения.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, золото на турнире в Дагестане завоевал Осмиев Мансур, вторыми стали Гаракоев Адам и Дахкильгов Хамзат, на третью ступень пьедестала поднялся Тачиев Амир. Тренирует ребят Гаракоев Шамиль.

Также отличился и подопечный тренера Беслана Ганиева. Первое место на состязаниях занял Сапралиев Исмаил.

«Соревнования прошли на высоком уровне. Участники показали высокую технику борьбы. Победители и призеры в своих весовых категориях были награждены кубками, медалями и грамотами», — отметили организаторы первенства.

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