Юные борцы из села Долаково Ингушетии стали победителями и призерами открытого турнира в Хасавюрте
Воспитанники ДЮСШ сельского поселения Долаково стали победителями и призерами открытого первенства города Хасавюрт по вольной борьбе среди юношей 2007-2014 годов рождения.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, золото на турнире в Дагестане завоевал Осмиев Мансур, вторыми стали Гаракоев Адам и Дахкильгов Хамзат, на третью ступень пьедестала поднялся Тачиев Амир. Тренирует ребят Гаракоев Шамиль.
Также отличился и подопечный тренера Беслана Ганиева. Первое место на состязаниях занял Сапралиев Исмаил.
«Соревнования прошли на высоком уровне. Участники показали высокую технику борьбы. Победители и призеры в своих весовых категориях были награждены кубками, медалями и грамотами», — отметили организаторы первенства.