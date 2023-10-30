Юные борцы из села Долаково Ингушетии стали победителями и призерами открытого турнира в Хасавюрте

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, золото на турнире в Дагестане завоевал Осмиев Мансур, вторыми стали Гаракоев Адам и Дахкильгов Хамзат, на третью ступень пьедестала поднялся Тачиев Амир. Тренирует ребят Гаракоев Шамиль.

Также отличился и подопечный тренера Беслана Ганиева. Первое место на состязаниях занял Сапралиев Исмаил.

«Соревнования прошли на высоком уровне. Участники показали высокую технику борьбы. Победители и призеры в своих весовых категориях были награждены кубками, медалями и грамотами», — отметили организаторы первенства.