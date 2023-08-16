Юные борцы из Запорожской области побывали с экскурсией в горном районе Ингушетии

Как сообщили в Минспорта республики, помимо интенсивных тренировок, ребята также успели побывать на увлекательной экскурсии по туристическим объектам региона.

Первым местом, которое посетили ребята, было Ассинское ущелье. Затем группа отправилась к замку-крепости «Вовнушки», которая является символом стойкости и непоколебимости ингушского народа.

Также юные гости из Токмака осмотрели христианский храм Тхаба-Ерды, построенный в VIII–XII веках. Ребята узнали об истории храма и его религиозном значении. Они смогли внимательно рассмотреть архитектуру храма и почувствовать особую атмосферу места.

Кроме того, участники экскурсии посетили курорт «Армхи» — известное место отдыха и лечения. Там ребята пообедали и насладились прогулкой по живописным местам, познакомились с историей курорта.

Одной из самых запоминающихся частей экскурсии стало посещение скалистых неприступных склонов горы Цей-Лоам. Запорожцы восхитились красотой и мощью горы.

«Эта экскурсия стала настоящим приключением для юных спортсменов, и все участники — ребята, родители и тренеры — получили массу положительных эмоций и новых впечатлений. Они узнали о культуре и истории Ингушетии, а также смогли насладиться ее прекрасной природой. Это путешествие стало не только отдыхом, но и возможностью расширить свой кругозор и познакомиться с новыми местами и людьми», — отметили специалисты Минспорта республики.