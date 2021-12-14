Юные борцы спортивной школы «Ali-Yurt» из Ингушетии успешно выступили на открытом первенстве города Симферополя
Юные воспитанники спортивной школы «Ali-Yurt» из Назрановского района Ингушетии успешно выступили на открытом первенстве города Симферополя по спортивной борьбе.
В Крым выезжали пятнадцать человек. По итогам соревнований в копилке команды пять золотых, три серебряных и шесть бронзовых медалей, сообщили газете «Ингушетия» в администрации района.
Напомним, в первенстве принимали участие юные спортсмены из таких регионов, как Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Адыгея, Краснодарский край.