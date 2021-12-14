Борьба

Юные борцы спортивной школы «Ali-Yurt» из Ингушетии успешно выступили на открытом первенстве города Симферополя

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Юные воспитанники спортивной школы «Ali-Yurt» из Назрановского района Ингушетии успешно выступили на открытом первенстве города Симферополя по спортивной борьбе.

В Крым выезжали пятнадцать человек. По итогам соревнований в копилке команды пять золотых, три серебряных и шесть бронзовых медалей, сообщили газете «Ингушетия» в администрации района.

Напомним, в первенстве принимали участие юные спортсмены из таких регионов, как Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Адыгея, Краснодарский край.

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