Юные борцы спортивной школы «Ali-Yurt» из Ингушетии успешно выступили на открытом первенстве города Симферополя

В Крым выезжали пятнадцать человек. По итогам соревнований в копилке команды пять золотых, три серебряных и шесть бронзовых медалей, сообщили газете «Ингушетия» в администрации района.

Напомним, в первенстве принимали участие юные спортсмены из таких регионов, как Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Адыгея, Краснодарский край.