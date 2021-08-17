Юные читатели Малгобекского района Ингушетии подходят к чтению творчески

Ребята по своему выбору создавали маленькие «шедевры» из бумаги, и как отметили библиотекари, все остались довольны своей работой.

«Не за горами школьная пора, а пока дети стараются использовать драгоценное время каникул с пользой, а значит — проводя его в библиотеке. Особым успехом у ребят пользуется литература с книжной выставки «Занимательные страницы», благодаря которой они подходят к чтению творчески — не просто читают, но и учатся создавать различные поделки», — рассказала заведующая библиотекой Роза Яндырханова.