Юные читатели Малгобекского района Ингушетии подходят к чтению творчески

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В библиотеке сельского поселения Верхние Ачалуки Малгобекского района прошел занимательный час для детей под лозунгом «Читаем. Думаем. Творим», рассказали газете «Ингушетия» в учреждении.

Ребята по своему выбору создавали маленькие «шедевры» из бумаги, и как отметили библиотекари, все остались довольны своей работой.

«Не за горами школьная пора, а пока дети стараются использовать драгоценное время каникул с пользой, а значит — проводя его в библиотеке. Особым успехом у ребят пользуется литература с книжной выставки «Занимательные страницы», благодаря которой они подходят к чтению творчески — не просто читают, но и учатся создавать различные поделки», — рассказала заведующая библиотекой Роза Яндырханова.

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