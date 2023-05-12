Юные чтецы из Ингушетии вышли в полуфинал конкурса «Живая классика»

Ранее сообщалось, что от республики в мероприятии принимает участие ученик 8-го класса пятой школы Карабулака Абдул-Малик Осканов. Он выступает с отрывком из рассказа «Любовь» Михаила Зощенко.

Как сообщили в Минобрнауки Ингушетии, победителями сезона станут пять человек. Они выступят в начале июня на фестивале «Красная площадь» в суперфинале конкурса вместе с победителями международного финала «Живой классики».

Прямая трансляция полуфинала состоялась 11 мая в 19:00 мск.