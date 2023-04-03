Юные долаковские борцы из Ингушетии успешно выступили на открытом республиканском турнире в Чечне

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Борцы вольного стиля из сельского поселения Долаково стали победителями и призёрами открытого республиканского турнира среди юношей в Чечне.

Как сообщили в администрации Назрановского района, соревнования в Алхан-Юрте проходили в рамках реализации проекта «Спорт — норма жизни».

Золотые медали завоевали Осмиев Сулейман, Белокиев Абдул-Рахим и Гелисханов Исмаил,
второе место занял Шаухалов Микаил. Бронза досталась Гаракоеву Ибрагиму, Белокиеву Имрану, Белокиеву Магомеду-Амину, Шакриеву Хамзату, Дахкильгову Али и Кусиеву Саиду. Тренирует юных спортсменов Шамиль Гаракоев.

Подопечные тренера Юсупа Аксагова Аксагов Магомед-Амин и Гиреев Ибрагим заняли первое и второе места соответственно.

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