Юные долаковские борцы из Ингушетии успешно выступили на открытом республиканском турнире в Чечне
Борцы вольного стиля из сельского поселения Долаково стали победителями и призёрами открытого республиканского турнира среди юношей в Чечне.
Как сообщили в администрации Назрановского района, соревнования в Алхан-Юрте проходили в рамках реализации проекта «Спорт — норма жизни».
Золотые медали завоевали Осмиев Сулейман, Белокиев Абдул-Рахим и Гелисханов Исмаил,
второе место занял Шаухалов Микаил. Бронза досталась Гаракоеву Ибрагиму, Белокиеву Имрану, Белокиеву Магомеду-Амину, Шакриеву Хамзату, Дахкильгову Али и Кусиеву Саиду. Тренирует юных спортсменов Шамиль Гаракоев.
Подопечные тренера Юсупа Аксагова Аксагов Магомед-Амин и Гиреев Ибрагим заняли первое и второе места соответственно.