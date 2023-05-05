Вольная борьба

Юные долаковские вольники успешно выступили на республиканском турнире в Малгобеке Ингушетии

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Юные воспитанники долаковской спортшколы успешно выступили на республиканском турнире по вольной борьбе среди юношей 2010-2013 г. р.

В соревнованиях приняли участие около 300 лучших юных борцов вольного стиля из разных уголков региона.

Как сообщили в администрации Назрановского района, долаковцы стали победителями и призёрами данного турнира.

Так, Мусиев Мансур занял первое место, Баркинхоев Юсуп — второе, Гелисханов Исмаил, Белокиев Абдул-Рахим, Гелисханов Абдул-Керим — третье. Тренируют ребят опытные наставники Шамиль Гаракоев и Микаил Аксагов.

 

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