Юные долаковские вольники успешно выступили на республиканском турнире в Малгобеке Ингушетии
Юные воспитанники долаковской спортшколы успешно выступили на республиканском турнире по вольной борьбе среди юношей 2010-2013 г. р.
В соревнованиях приняли участие около 300 лучших юных борцов вольного стиля из разных уголков региона.
Как сообщили в администрации Назрановского района, долаковцы стали победителями и призёрами данного турнира.
Так, Мусиев Мансур занял первое место, Баркинхоев Юсуп — второе, Гелисханов Исмаил, Белокиев Абдул-Рахим, Гелисханов Абдул-Керим — третье. Тренируют ребят опытные наставники Шамиль Гаракоев и Микаил Аксагов.