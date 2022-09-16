Юные друзья пограничников Ингушетии посетили семьи стражей границы, погибших при исполнении служебного долга

Мероприятие было приурочено к 28-й годовщине со Дня образования Пограничного управления.

«В ходе встреч с членами семей были выражены слова благодарности, прозвучали искренние пожелания здоровья. Дети пообещали, что подвиг их родственников никогда не будет забыт. В завершение были вручены памятные подарки», — сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РИ.

Отмечается, что юные друзья пограничников на постоянной основе поддерживают связь с семьями погибших военнослужащих. Совместно с сотрудниками Пограничного управления воспитанники клуба регулярно посещают родственников погибших стражей границы, уточняют проблемные вопросы, поздравляют с праздниками, дарят подарки, оказывают всестороннюю помощь и поддержку.