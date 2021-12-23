Юные дзюдоисты из Ингушетии завоевали 10 медалей на турнире в Георгиевске

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, в соревнованиях принимали участие юные борцы 2010-2013 годов рождения. Спортивная делегация Ингушетии на турнире состояла из 15 человек и была представлена исключительно сунженцами.

Первые места завоевали для республиканской команды Амин Евлоев и Адам Евлоев. «Серебро» у Максуда Кариева, Рамзана Борзова и Магомеда Гантемирова. Бронзовые награды достались Халиду Бокову, Магомеду Бокову, Магомед-Басиру Тимурзиеву, Саиду Измайлову и Илезу Точиеву.