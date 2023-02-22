Юные дзюдоисты из села Плиево Ингушетии успешно выступили на межрегиональном турнире
Спортсмены из сельского поселения Плиево успешно выступили на межрегиональном турнире по дзюдо среди младших юношей 2009-2016 годов рождения в Кабардино-Балкарии.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, эти соревнования были посвящены 100-летию образования Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА).
Юные плиевцы завоевали следующие награды: золото у Осканова Джамалейла, бронза у Колоева Мохаммада, Осканова Мохаммада, Осканова Абабукара.