Юные дзюдоисты сельского поселения Яндаре Ингушетии стали призёрами международного турнира
Юные дзюдоисты сельского поселения Яндаре Ингушетии стали призёрами международного турнира «Кубок вызова РФСО «Локомотив» в Нальчике.
Двое воспитанников спортивной школы «Чемпион» Магомед Оздоев и Магомед Котиев завоевали серебряные медали. Как отметили организаторы соревнований, эти успехи имеют большое значение и показывают уровень ингушских спортсменов.
По информации администрации Назрановского района, ребята тренируются под руководством Сулеймана Цечоева и Ахмеда Падиева.