Дзюдо

Юные дзюдоисты сельского поселения Яндаре Ингушетии стали призёрами международного турнира

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Юные дзюдоисты сельского поселения Яндаре Ингушетии стали призёрами международного турнира «Кубок вызова РФСО «Локомотив» в Нальчике.

Двое воспитанников спортивной школы «Чемпион» Магомед Оздоев и Магомед Котиев завоевали серебряные медали. Как отметили организаторы соревнований, эти успехи имеют большое значение и показывают уровень ингушских спортсменов.

По информации администрации Назрановского района, ребята тренируются под руководством Сулеймана Цечоева и Ахмеда Падиева.

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