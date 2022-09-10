Экология

Юные футболисты Ингушетии провели экологическую акцию «ЮФЛ Забота»

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Воспитанники и сотрудники республиканской спортивной школы по футболу «Ангушт» провели уборку на своем домашнем стадионе в городе Малгобеке Ингушетии, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Акция прошла под эгидой «ЮФЛ Забота» в рамках международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», учрежденной федеральной службой по надзору в сфере природопользования. В ней принимают участие тысячи юных футболистов со всей страны.

Юные футболисты не только убрали мусор и листву на прилегающей к тренировочной базе территории, но и привели в порядок зеленые насаждения.

Юношеская футбольная лига — самый масштабный проект в российском футболе. Он объединяет 63 региона России в шести лигах, собранных по территориальному признаку и позволяет получать постоянную игровую практику игрокам.

Одной из важнейших миссий ЮФЛ является социальное воспитание игроков. В рамках турнира был создан внутренний проект «ЮФЛ Забота», задачей которого является проведение различных социально-значимых мероприятий и забота об экологии.

Отметим, что РСШ «Ангушт» успешно выступает в ЮФЛ Юг. Уже в конце сентября футболисты 2007 года рождения встретятся с соперниками, которые до этого были в другой группе. «Ангуштовцы» стартуют во II этапе с первого места во второй группе и встретятся с командами «Сочи», «Черноморец», СК «Ротор» и ФШ имени Леонида Слуцкого.

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