Спорт

Юные гимнастки из ДНР принимают участие в первенстве Ингушетии

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Юные гимнастки из ДНР, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и регионов СКФО, принимают участие в первенстве Ингушетии.

В открытии турнира приняли участие руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов и супруга лидера Донецкой Народной Республики, почетный президент федерации художественной гимнастики ДНР Ирина Пушилина, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Первенство проходит 8-9 октября в спортивно-тренировочном центре «Мужичи» имени Султана Плиева в Сунженском районе. Спортсменки соревнуются в индивидуальной программе и групповых упражнениях по правилам художественной гимнастики, утвержденным Минспорта России.

«Особую значимость это спортивное мероприятие приобретает благодаря участию в нем представителей различных субъектов нашей многонациональной страны. Знаменательно, что в их числе и дети из Донецкой Народной Республики. Это, помимо спортивных достижений, еще и возможность дополнительного укрепления надежных дружеских связей россиян», — подчеркнул в своем выступлении Калиматов.

Первенство проводится с целью популяризации художественной гимнастики, пропаганды здорового образа жизни, обмена опытом и укрепления доброжелательных отношений между регионами.

Победители и призеры определяются в многоборье, в индивидуальной программе и групповых упражнениях по возрастным критериям. Подведение окончательных результатов соревнований будет осуществляться по максимальной сумме баллов в каждой возрастной группе каждого разряда, программы и выступающей категории.

После торжественной церемонии Глава региона вручил памятные медали «250 лет единения Ингушетии с Россией» и «30 лет образования Республики Ингушетия» Ирине Пушилиной.

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