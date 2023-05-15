Выставка

Юные художники Ингушетии изображают красоту родного края

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В фойе Дома культуры сельского поселения Галашки открылась выставка работ воспитанников кружка изобразительного искусства, сообщил представитель Республиканского дома народного творчества.

По словам собеседника, юные художники на своих картинах изобразили природу родного края, красота которой вдохновила их взяться за кисти.

«Увидеть великолепные пейзажи, написанные детьми, может любой желающий. Прикоснуться к окружающей красоте сквозь призму незамутненного детского восприятия будет интересно и взрослым, и маленьким гостям ДК», — отметил собеседник.

Он также добавил, что умению видеть каждое проявление прекрасного своих воспитанников учит руководитель кружка Руслан Хашиев.

 

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