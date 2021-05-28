Юные художники принимают участие в флешмобе «Окна Ингушетии»

Акция проводится к праздничной дате — Дню образования Республики Ингушетия, который отметят 4 июня.

«Двери и окна домов культуры сельских поселений Вежарий, Новый Редант, Пседах, Верхние и Нижние Ачалуки, Алкун и других украшены прекрасными и добрыми рисунками, воспевающими нашу любимую родину», — отметил собеседник газеты «Ингушетия».