Юные художники принимают участие в флешмобе «Окна Ингушетии»

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Юные художники и их наставники принимают участие в флешмобе «Окна Ингушетии», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Акция проводится к праздничной дате — Дню образования Республики Ингушетия, который отметят 4 июня.

«Двери и окна домов культуры сельских поселений Вежарий, Новый Редант, Пседах, Верхние и Нижние Ачалуки, Алкун и других украшены прекрасными и добрыми рисунками, воспевающими нашу любимую родину», — отметил собеседник газеты «Ингушетия».

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