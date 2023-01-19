Юные ингушские атлеты стали призёрами межрегионального турнира по греко-римской борьбе в Черкесске

Они взяли одно серебро и три бронзы. По информации Федерации спортивной борьбы региона, второе место досталось Тачиеву Абдул-Хамиду (30 кг). На третью ступеньку пьедестала поднялись Умаев Руслан (38 кг), Дугиев Адам (60 кг) и Белхароев Адам (60 кг).

Напомним, ответственный тренер — старший наставник клуба «Ади-Ахмад» Ислам Арапханов.