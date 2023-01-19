Греко-римская борьба

Юные ингушские атлеты стали призёрами межрегионального турнира по греко-римской борьбе в Черкесске

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Юные спортсмены клуба «Ади-Ахмад» стали призёрами межрегионального турнира по греко-римской борьбе в честь мастера спорта Бабухадия в Черкесске.

Они взяли одно серебро и три бронзы. По информации Федерации спортивной борьбы региона, второе место досталось Тачиеву Абдул-Хамиду (30 кг). На третью ступеньку пьедестала поднялись Умаев Руслан (38 кг), Дугиев Адам (60 кг) и Белхароев Адам (60 кг).

Напомним, ответственный тренер — старший наставник клуба «Ади-Ахмад» Ислам Арапханов.

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