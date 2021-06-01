Гимнастика

Юные ингушские атлеты успешно выступили на открытых соревнованиях по спортивной гимнастике в Москве

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Юные ингушские атлеты успешно выступили на открытых соревнованиях по спортивной гимнастике в Академии чемпионов Никиты Нагорного в Москве.

На этих соревнованиях республику представляли два юных атлета Академии гимнастики Ингушетии — Халид Яндиев и Мохаммад Колоев, они выиграли второе и первое место соответственно.

По информации пресс-службы Академии гимнастики республики, Никита Нагорный высоко оценил уровень ингушских гимнастов и был приятно удивлён увиденным. После Олимпиады Никита намечает приезд в регион с мастер-классом.

Напомним, Никита Нагорный — трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, серебряный призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, мастер спорта международного класса.

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