Юные ингушские атлеты успешно выступили на открытых соревнованиях по спортивной гимнастике в Москве

На этих соревнованиях республику представляли два юных атлета Академии гимнастики Ингушетии — Халид Яндиев и Мохаммад Колоев, они выиграли второе и первое место соответственно.

По информации пресс-службы Академии гимнастики республики, Никита Нагорный высоко оценил уровень ингушских гимнастов и был приятно удивлён увиденным. После Олимпиады Никита намечает приезд в регион с мастер-классом.

Напомним, Никита Нагорный — трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, серебряный призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, мастер спорта международного класса.