Юные ингушские боксеры принимают участие в первенстве России

Оспаривать медали в подмосковном Чехове на большой спортивной арене Дворца спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова будут Хамхоев Ибрагим (46 кг), Хамхоев Мухамад (46 кг), Джандигов Рахим (48 кг), Аушев Абдула (48 кг), Базиев Абдул-Малик (52 кг), Мальсагов Хамзат (54 кг), Акталиев Мухамед-Амин (75 кг).

По информации пресс-службы Главы и правительства региона, соревнования продлятся 5 дней. Финальные бои, а также церемония награждения победителей состоятся в субботу, 29 апреля.

Отмечается, что в турнире принимают участие 309 боксёров из 66 субъектов России, которые успешно прошли отбор в своих регионах и продемонстрировали мастерство. По итогам соревнований пройдёт отбор в сборную страны для участия в дальнейших значимых состязаниях.