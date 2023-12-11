Бокс

Юные ингушские боксеры стали призерами и победителями турнира в Ставропольском крае

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Юные ингушские спортсмены завоевали 10 медалей на открытом турнире по боксу, посвященном празднованию Дня Конституции России, в станице Курская.

Ингушскую школу бокса на соревнованиях представляли спортсмены зала бокса сельского поселения Майское. По итогам выступления ребята завоевали пять золотых и пять серебряных медалей.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации бокса республики, золото добыли для команды Илиев Ахмед (33 кг), Илиев Магомед (31 кг), Ахильгов Самир (40 кг), Джаутханов Рамазан (40 кг), Цулоев Имран (42 кг).

Серебро досталось Чахкиеву Мансуру (50 кг), Котиеву Умару (42 кг), Котиеву Зубейру (26 кг), Торшхоеву Исламу (38 кг), Цечоеву Мухаммаду (34 кг).

Отмечается, что тренируют ребят опытные наставники Чахкиев Ислам, Ахильгов Султан, Хамчиев Магомед-Башир.

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