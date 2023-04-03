Бокс

Юные ингушские боксёры стали победителями открытого турнира в Ставропольском крае

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Воспитанники Долаковской спортшколы стали победителями открытого турнира по боксу среди младших юношей, посвящённого памяти лётчика-испытателя Виктора Лызаря, в Ставропольском крае.

Как сообщили в администрации Назрановского района, турнир Минераловодского городского округа по боксу проходил в поселке Новотерский.

Золотые медали завоевали Дарсигов Сулейман (40 кг), Тутаев Абдул-Малик (42 кг), Буражев Джабраил (75 кг), Барахоев Мухаммад (90 кг). Тренирует юных спортсменов Джандаров Микаил.

Отмечается, что в турнире приняли участие 149 боксёров в составе 12 команд из разных регионов России и соседних республик.

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