Юные ингушские боксёры стали победителями открытого турнира в Ставропольском крае

Как сообщили в администрации Назрановского района, турнир Минераловодского городского округа по боксу проходил в поселке Новотерский.

Золотые медали завоевали Дарсигов Сулейман (40 кг), Тутаев Абдул-Малик (42 кг), Буражев Джабраил (75 кг), Барахоев Мухаммад (90 кг). Тренирует юных спортсменов Джандаров Микаил.

Отмечается, что в турнире приняли участие 149 боксёров в составе 12 команд из разных регионов России и соседних республик.